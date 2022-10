LECCE – Dirigenti dell’Asl e medici scendono in campo per far capire l’importanza di effettuare la vaccinazione contro l’influenza e anche il Covid, vaccini che sono co-somministrabili come hanno testimoniato direttamente effettuando la inoculazione al museo Castromediano.

Per effettuare antinfluenzale ci si può rivolgersi al proprio medico e pediatra Garantita la priorità per gli adulti over 60 anni, donne in gravidanza, persone di tutte le età con patologie di base, bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e personale sanitario.