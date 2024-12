Nuovo codice della strada, leccesi indisciplinati

Da sabato scorso 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo codice della strada con numerose modifiche alle norme per la circolazione su strada in Italia, tra stretta su guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, monopattini, neopatentati e altro ancora. Tra le novità c’è la stretta per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con controlli in grado di rilevare la loro presenza anche giorni dopo l’assunzione, con conseguente ritiro della patente anche senza presenza di effetti collaterali. Altri grandi protagonisti del nuovo codice della strada sono i monopattini elettrici: per circolare bisognerà indossare il casco e avere assicurazione e targa (definita come “contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile”) oltre che indicatori di direzione installati e di frenata. Una delle novità più importanti è legata all’uso del cellulare mentre si guida e proprio a Lecce le prime riguardano questa infrazione oltre a giovani in mono pattino senza casco. Cinque nel dettaglio i verbali elevati dalla polizia locale, sulla base delle nuove regole del codice della strada, nell’arco di circa 6 ore di controlli in città. Nello specifico delle sanzioni sono stati 3 gli automobilisti fermati al volante con il cellulare in mano: per loro oltre alla multa c’è stata la sospensione che secondo le recenti modifiche dovrebbe essere di almeno 7 giorni.

