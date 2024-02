Nuovo ceppo Xylella, ‘Confidiamo nel monitoraggio’

E’ stato individuato un nuovo ceppo di Xylella a Triggiano, nel Barese, su sei piante di mandorlo. Si tratta di una nuova variante ribattezzata dall’assessore dell’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, “Xylella fastidiosa fastidiosa”. L’assessore è pronto a firmare un’ordinanza di abbattimento degli alberi infetti ed effettuare nuove analisi sulle piante nell’arco di 800 metri.

“Siamo sempre stati fiduciosi del lavoro di monitoraggio svolto in questi mesi sul nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Bari-Bat Massimiliano del Core – in questo momento è fondamentale attuare tutte le pratiche per debellare l’infezione. Si tratta di una zona dove gli imprenditori sono molto attenti e dove il monitoraggio puntale ha funzionato, garantendo una tempestiva individuazione del nuovo ceppo”.

Confagricoltura Bari-Bat confida nel lavoro degli organismi accreditati, che procederanno all’analisi del campionamento attivato dall’Osservatorio Fitosanitario, e al lavoro degli organismi di studio, che daranno risposte rispetto sull’origine del batterio, la sua virulenza e la sua eventuale capacità di adattarsi sul territorio pugliese.

