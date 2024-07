Nuova linfa per Taranto: Arsenale Marina Militare avvia assunzioni

L’Arsenale della Marina Militare di Taranto si prepara ad accogliere una nuova ondata di assunzioni, 150 addetti, un’iniziativa tanto attesa che rappresenta un significativo passo avanti per il rilancio occupazionale della città e della regione. Questa manovra si inserisce in un contesto di rinnovamento e potenziamento delle strutture militari italiane, con un occhio di riguardo verso il miglioramento delle condizioni lavorative e la valorizzazione delle competenze locali.

Giuseppe Andrisano, segretario generale della UIL PA Taranto, ha espresso il suo entusiasmo e il suo supporto per questo impulso, sottolineando l’importanza di tale sviluppo per il tessuto socio-economico del territorio.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio delle nuove assunzioni presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto – ha dichiarato Giuseppe Andrisano -. Questo impulso non solo rappresenta una risposta concreta alle esigenze occupazionali della nostra città, ma evidenzia anche il riconoscimento delle competenze e della professionalità dei lavoratori locali”.

Andrisano ha poi sottolineato l’impatto positivo che queste assunzioni avranno sull’economia locale. “L’inserimento di nuovi lavoratori nell’Arsenale contribuirà a rilanciare l’economia del territorio, generando nuove opportunità non solo per i diretti interessati, ma anche per l’indotto. È una boccata d’ossigeno per molte famiglie che, grazie a questi nuovi posti di lavoro, vedranno migliorare le proprie condizioni di vita”.

Il segretario generale della UIL PA Taranto ha anche posto l’accento sulla necessità di un continuo dialogo tra istituzioni e sindacati per garantire il successo di questa e future iniziative. “È fondamentale che le istituzioni continuino a collaborare strettamente con i sindacati per monitorare l’andamento delle assunzioni e per assicurarsi che vengano rispettati i diritti dei lavoratori. Solo attraverso una sinergia efficace potremo garantire un futuro solido e prospero per la nostra comunità”.

Infine Andrisano ha ribadito l’impegno della UIL PA nel continuare a sostenere i lavoratori e a promuovere iniziative volte al miglioramento delle condizioni lavorative. “La UIL PA sarà sempre in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e per promuovere politiche occupazionali che valorizzino le competenze e il talento dei nostri cittadini. Questa nuova fase di assunzioni all’Arsenale della Marina Militare di Taranto è solo l’inizio di un percorso che auspichiamo porterà a una crescita sostenibile e duratura per tutto il nostro territorio. Da un’accurata analisi dei dati possiamo affermare che 2000 nuove assunzioni sono indispensabili per un credibile rilancio delle attività manutentive, operative e di supporto logistico-amministrative, nell’area tarantina”.

