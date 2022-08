Niente doppietta d’oro per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo aver vinto i 100m rana, la tarantina cercava il bis nei 50m, ma si è dovuta accontentare, per modo di dire, del secondo posto. Si è piazzata alle spalle della lituana Meilutye, campionessa olimpica che ha dimostrato di essere ancora la più forte imponendosi per 12 centesimi.

A fine gara, Benny si è presentata con il suo solito sorriso ai microfoni della Rai: “Va bene così, quest’anno va bene, lei è stata più brava di me. Sono contenta, è pur sempre un argento. Aspetto la staffetta e poi siamo in vacanza”.