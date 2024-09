Nubifragio nel Foggiano, strade e campi allagati

Aziende agricole, terreni e un capannone allagati. È il primo bilancio delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo da alcune ore tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto nel Foggiano. La pioggia, circa 40 millimetri in tre ore, ha interessato soprattutto la zona piana di Sagri verso Torre Mileto.

Sono in corso le operazioni di bonifica dell’area maggiormente colpita “anche se – come sottolineato dal primo cittadino Matteo Vocale – al momento è difficile capire l’entità dei danni. Sarà attivato a breve il Coc (centro operativo comunale) per monitorare la situazione nel corso delle prossime ore fino a domenica quando sono previste importanti precipitazioni. La protezione civile è attiva nel monitoraggio della situazione”.

Il primo cittadino invita la popolazione “a restare a casa, a non spostarsi fino a quando non termineranno lre precipitazioni se non per urgenze e ad allertare il centro operativo comunale e la protezione civile in caso di difficoltà o segnalazioni”.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts