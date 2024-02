Nove punti nelle ultime quattro giornate: il Gallipoli adesso vola

Per la prima volta nel corso di questo campionato, il Gallipoli ha trovato due successi consecutivi. Tra l’altro contro due avversari di tutto rispetto: dopo aver superato il Matera in trasferta, il Gallo si è aggiudicato a sorpresa di tutti il derby tutto salentino con il Nardò, rendendo l’inaugurazione del ritrovato stadio “Bianco” una vera e propria festa per i sostenitori giallorossi. Tre vittorie nelle ultime quattro uscite, 9 punti su 12 portati a casa in meno di un mese: adesso la zona salvezza è lì ad un solo punto. Un qualcosa di impensabile fino a qualche settimana fa, eppure l’arrivo di mister Cavallaro e la rivoluzione della rosa hanno donato i propri frutti. Dalla rimonta con l’Angri dello scorso 16 dicembre in poi è cambiato inevitabilmente qualcosa, anche in termini di consapevolezza dei propri mezzi. I prossimi tre impegni del Gallo, che sfiderà Manfredonia, Bitonto e Rotonda, saranno fondamentali per capire qualcosa in più sulla missione salvezza di una squadra data per spacciata ad inizio dicembre, ma ora più viva che mai.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author