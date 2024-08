Nova Siri: donna muore in spiaggia a causa di un malore

Un donna di 71 anni è deceduta presumibilmente a causa di un malore questa mattina sul lungomare di Nova Siri, in provincia di Matera.

Ad accorgersi delle condizioni della donna, ormai priva di sensi sul pelo dell’acqua, sono stati altri bagnanti che hanno subito allertato le autorità competenti e gli operatori del 118 Basilicata Soccorso.

Sul posto anche un’eliambulanza con medico rianimatore a bordo, ma per la bagnante non c’è stato nulla da fare. Il medico al termine delle operazioni di soccorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

