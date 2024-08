Cronaca: Jeep tampona un’ambulanza, succede a Palese

BARI – Una Jeep ha tamponato un’ambulanza a Palese, di fronte l’albergo La Baia. Poco prima di mezzogiorno nei pressi dell’affollato incrocio del quartiere barese l’uomo che guidava l’auto ha tamponato il mezzo di soccorso. Non ci sono feriti gravi, ma per precauzione il conducente dell’ambulanza è stato trasportato in ospedale su un’altra ambulanza giunta sul luogo dell’incidente. Da accertare le dinamiche del tamponamento.

