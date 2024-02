Non si ferma ad alt, 2 denunciati dopo inseguimento nel tarantino

I Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno condotto un’operazione mirata alla prevenzione delle “stragi del sabato sera”. A Palagiano, sono stati controllati i principali percorsi verso i luoghi di incontro dei giovani e della movida. Durante l’operazione, 11 persone sono state sorprese con sostanze stupefacenti per uso personale e segnalate.

La situazione si è fatta pericolosa quando, poco dopo la mezzanotte di sabato 3 febbraio, i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt a un’auto. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato, dando il via a un inseguimento per le strade di Palagiano, protrattosi per oltre 20 minuti.

L’incidente ha causato danni a entrambe le vetture coinvolte e il conducente e gli altri due giovani a bordo sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, con la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

