Taranto, in possesso di tre banconote false: denunciato incensurato

La Polizia ha denunciato in stato di libertà un 46enne di Taranto per possesso e spendita di banconote false. L’indagine, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, ha preso avvio dopo numerosi avvistamenti sospetti nei pressi di un circolo privato nel centro città, dove l’uomo si incontrava con giovani noti per l’uso di sostanze stupefacenti.

Dopo giorni di sorveglianza, le indagini hanno portato all’identificazione dell’uomo, senza precedenti penali, e alla scoperta della sua residenza in un condominio vicino al circolo. Durante la fase operativa, i poliziotti hanno recuperato nella sua abitazione buste di plastica adattate per contenere sostanze stupefacenti, insieme a tre banconote da 50 euro palesemente false.

Il controllo successivo in una villetta di sua proprietà ha portato al ritrovamento di nove buste sigillate sottovuoto, celate dietro una fila di mattoni con segni di cemento fresco. All’interno delle buste, più di 81mila euro in “pacchetti” di banconote di vario taglio.

Il 46enne non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza della considerevole somma di denaro. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

