Nominato il nuovo vice presidente della Provincia di Taranto

TARANTO – Goffredo Lo Muzio, di “Taranto Attiva” e’ stato nominato Vicepresidente della Provincia di Taranto. A darne notizia la presidente del movimento Patrizia Mignolo.

Lo Muzio, e’ già Consigliere Provinciale ma anche Segretario Politico del movimento.

“La nomina di Goffredo Lo Muzio a Vicepresidente della Provincia di Taranto – scrive Mignolo – rappresenta un importante passo per il movimento politico-culturale Taranto Attiva”.

“Questa nomina – prosegue Mignolo – è vista come un segnale di crescita per il gruppo. Cogliamo l’occasione per rivolgere il nostro ringraziamento al Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci – conclude la presidente di Taranto Attiva – ed evidenziamo la collaborazione istituzionale e le aspettative positive per il futuro lavoro di Lo Muzio.

