Noicattaro, Ministro Patuanelli: “decreto per salvare raccolti e lavoro agricolo”

NOICATTARO – “E’ a rischio la raccolta di molti prodotti agricoli a settembre, perché i produttori avranno probabilmente la convenienza a lasciare i prodotti nei campi piuttosto che raccoglierli e cederli alla trasformazione o trasformarli direttamente, visti i costi. Non possiamo essere inermi davanti a questo scenario, dobbiamo intervenire in questa settimana con un decreto che dia risposte vere per i produttori dell’agroalimentare mettendo mani a tutte le risorse che sono reperibili, con tutte le forme possibili. Sono a rischio milioni di posti di lavoro, sono a rischio le nostre produzioni”. Lo ha dichiarato il Ministro patuanelli nell’aula consiliare del comune di Noicattaro nel barese, tra i presenti anche l’assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia