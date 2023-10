Nel foggiano 100 aziende irregolari su 126 ispezionate

Sono cento le aziende irregolari sulle 126 ispezionate nel corso dell’estate dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Foggia, 34 le attività imprenditoriali sospese per la presenza di personale ‘in nero’.

Le operazioni di verifica, che hanno interessato l’intero territorio della provincia di Foggia, sono state finalizzate al contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori, nonché al controllo delle condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli accessi ispettivi hanno riguardato 35 aziende del settore agricolo e 91 del settore dei servizi di alloggio e ristorazione. Complessivamente sono state verificate 533 posizioni lavorative ed è stata constatata l’occupazione di 73 lavoratori irregolari.

La presenza di personale in nero ha comportato l’adozione di 34 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state emesse 60 prescrizioni per omessa formazione e mancata sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (visite mediche), e per altre violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

