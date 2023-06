Nations League: Niente finale per l’Italia, passa la Spagna

La Spagna ha sconfitto l’Italia (2-1) nella semifinale della Nations League qualificandosi per la finale di domenica sera con la Croazia. A Enschede, la rete di Joselu ha condannato gli azzurri i quali avevano iniziato in modo disastroso con l’errore difensivo di Bonucci che, al 4′, ha regalato il gol del vantaggio a Yeremy Pino. Al 10′, il rigore procurato da Zaniolo ha permesso a Immobile di pareggiare. Risultato in equilibrio per tutto il resto della partita fino al gol della vittoria di Joselu all’88’. L’avventura non è ancora terminata per l’Italia, che domenica pomeriggio affronterà l’Olanda nella finalina per il terzo e quarto posto della terza edizione della competizione.

