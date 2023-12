Natale in Vetrina, a Trani il contest fotografico

TRANI – Un contest fotografico per addobbare gli esercizi commerciali della città. Al via l’iniziativa Natale in Vetrina, che coinvolgerà circa 150 attività di Trani grazie al lavoro del Distretto Urbano del Commercio. Fino al 6 gennaio, gli esercenti del co-capoluogo della BAT potranno presentare il proprio progetto fotografico, trascinando la città nel pieno dell’atmosfera natalizia.

I partecipanti potranno celebrare il Natale con gli addobbi più variegati, scatteranno una foto per testimoniare il design dicembrino, per poi sottoporre la propria idea al Distretto Urbano del Commercio, che per l’occasione ha istituito una giuria pronta ad assegnare il trofeo per la miglior vetrina a tema natalizio.

«L’intento del contest – spiega il manager del Distretto Urbano del Commercio Mario Landriscina – non è soltanto quello di trainare lo spirito natalizio della città, ma anche quello di continuare a fare rete tra gli imprenditori tranesi e rendere il nostro un progetto collettivo e destagionalizzato. In 150 hanno già aderito e Trani punta ad essere tra i fiori all’occhiello tutto l’anno».

