Nasconde munizioni e arma da guerra, arresto nel brindisino

La squadra mobile di Lecce, in collaborazione col reparto prevenzione crimine ‘Puglia meridionale’, ha arrestato un insospettabile 39enne di Massafra (Taranto), incensurato e residente a San Pietro Vernotico (Brindisi), accusato di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento, anche da guerra.

La perquisizione domiciliare, estesa a una serie di pertinenze e alla casa di campagna del 39enne, ha consentito di scoprire il munizionamento di svariati calibri: in particolare, 8 munizioni calibro 9×21, 28 munizioni calibro 7,65, caricatore bifilare per mitraglietta rifornito con 20 munizioni calibro 5.56 Nato, e una pistola tipo revolver calibro 38 special, dotata del relativo munizionamento. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se l’arma sia stata impiegata in episodi legati alla criminalità.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author