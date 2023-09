Nardò: Ragno, ‘Non mi aspettavo un inizio così negativo’

(Di Anthony Carrano) Sconfitta per il Nardò in quel di Gravina per 1-0. La compagine neretina resta ancora a digiuno di vittorie in questo campionato. Intervenuto nel post gara, il tecnico Nicola Ragno commenta la partita persa contro.

ANALISI DELLA GARA: “Nel primo tempo forse meritavamo qualcosa in più, mentre nella seconda frazione abbiamo commesso l’errore del rigore e quando giochi a Gravina, campo ostico, una volta che vai in svantaggio è sempre difficile recuperare. Il gol subito ha cambiato tutti i nostri piani, loro hanno triplicato le forze per mantenere il risultato, noi in alcune circostanze abbiamo sbagliato a essere troppo precipitosi”.

CARENZA DI RETI: “I numeri dicono questo, però a parte la gara contro l’Andria nelle altre due partite abbiamo avuto almeno quattro occasioni per andare in gol. Questo campionato è molto difficile, si può vincere e perdere contro chiunque, di conseguenza devi ottenere i tre punti cercando di sfruttare le occasioni che ti si presentano davanti”.

INIZIO DIFFICILE: “Non mi aspettavo questo inizio difficile. Siamo partiti con altre ambizioni, ma il campionato è lungo e questa squadra potrà dire la sua. I momenti poco entusiasmanti possono capitare, mi dispiace tantissimo essere partiti in questa maniera. Cercheremo tutti insieme di uscire da questo periodo poco felice”.

