Lecce: Sticchi Damiani, ‘Juve? Altra occasione per mettersi in mostra’

Lecce a Torino per l’anticipo di campionato con la Juventus da terza forza della Serie A e con un punto in più dei bianconeri, ma “questo non ci deve far perdere di vista il nostro obiettivo della nostra stagione, la salvezza. Speriamo di arrivarci prima possibile. Certo, è importante avere 11 punti alla vigilia della sesta giornata, ma dobbiamo essere consapevoli deppa la nostra dimensione”.

L’avvio dei giallorossi è scintillante, ma il presidente Saverio Sticchi Damiani invita l’ambiente a non montarsi la testa, lui che sarà allo Stadium “perché voglio essere vicino ai ragazzi nella sfida a una squadra così prestigiosa – ha detto il numero uno salentino ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1) -. Spero la interpretino per quello che è, un’occasione importante per mettersi in mostra”.

Sticchi Damiani ha parlato anche di Nikola Krstović, montenegrino 23enne, “intuizione” del ds Pantaleo Corvino, autore già di tre reti. “Lo abbiamo seguito a lungo e in segreto e le relazioni dei nostri osservatori non erano particolarmente incoraggianti. Ma Pantaleo ha insistito spiegandomi che in altre occasioni aveva voluto giocatori nonostante relazioni non del tutto positive. Per ora si sta dimostrando un investimento indovinato, vedremo come andrà nel corso del campionato”.

