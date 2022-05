Una lettera minatoria è stata recapitata nei giorni scorsi ad uno dei più noti imprenditori salentini, Luciano Carmine Barbetta, a capo della Barbetta srl di Nardò che opera nel settore dell’abbigliamento di lusso e nella fornitura di servizi alle più importanti case di moda. La lettera minatoria, scritta con caratteri stampati, è stata recapitata venerdì scorso presso la sede dell’azienda. Sul caso indagano i carabinieri. Una delle piste battute porterebbe ad ambienti sportivi salentini. Barbetta di recente è entrato con una quota del 10% nell’Us Lecce calcio e la sua azienda sponsorizza la squadra di calcio del Nardò in serie D come la formazione della pallacanestro Andrea Pasca, attualmente militante in A/2, col marchio collegato ad un’altra azienda, sempre di sua proprietà. L’ingresso societario in casa giallorossa potrebbe aver generato – secondo fonti vicine alle indagini – più di qualche malumore nelle frange degli ultrà neretini.