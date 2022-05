Nardò, usa alcol per il barbecue, 29enne ustionata

Una giovane donna di 29 anni è rimasta gravemente ustionata al volto mentre stava alimentando il fuoco di un barbecue. È accaduto a Nardò, in Salento. La donna era in casa con tutta la famiglia quando avrebbe utilizzato una bottiglietta di alcool generando un ritorno di fiamma che l’ha raggiunta al volto, al torace e alle mani. Dopo essere stata trasportata in un primo momento al Vito Fazzi di Lecce è stata poi trasferita al Centro Grandi Ustionati di Brindisi. Non è in pericolo di vita.