Nardò (LE), sciopero dei lavoratori dopo la morte del giovane collaudatore

Nardò (LE) – I lavoratori della Ntc e deIle aziende appaltatrici hanno incrociato le braccia davanti al centro collaudo Porsche. Le segreterie provinciali di Cgil, Fiom e Filcams hanno nfatti indetto lo sciopero dopo la morte di Mattia Ottaviano il giovane collaudatore di Tuglie, che per cause ancora in corso di accertamento, a bordo di una motocicletta è entrato in collisione con un’auto durante il collaudo dei mezzi sulla pista.

