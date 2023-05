Nardò, Barletta, Casarano e Cavese: tutto pronto per i playoff di Serie D

Lo spareggio vinto dal Brindisi contro la Cavese non è servito solo per decretare l’ultima formazione promossa in Serie C, ma anche per completare la griglia playoff di chi spera di ottenere il salto di categoria attraverso il ripescaggio. I campani sfideranno il Casarano (in quanto quinta classificata del girone h) mentre dall’altra parte del tabellone spiccano le altre due pugliesi Nardò e Barletta. La prima fase, ossia quella delle semifinali, si giocherà come di consueto in casa della formazione meglio piazzata in graduatoria. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari. Persistendo la parità, accederà alla fase successiva la società di casa, in quanto meglio classificata al termine del campionato. La Cavese, pur giocando al Simonetta Lamberti, non potrà contare sul supporto dei propri tifosi né contro il Casarano e né in caso di eventuale finale. Dopo i disordini di Vibo, infatti, giudice sportivo ha deciso che il club dovrà tenere le porte chiuse per due gare, e pagare inoltre una multa di 5000 euro. Una notizia agrodolce per il Casarano, che invece il sostegno dei propri supporters ha voluto riceverlo già in settimana. I rossazzurri, questo pomeriggio, hanno infatti svolto allenamento a porte aperte e la tribuna laterale nord del Capozza ha ospitato i sostenitori delle Serpi. Se da una parte si sfideranno una squadra che la Serie C l’ha sfiorata per lunghi tratti ed un’altra che invece ha strappato il pass per i playoff solo nell’ultima giornata, dall’altra spiccano invece due formazioni che si sono a lungo susseguite nella corsa al completamento del podio. Nardò e Barletta possono infatti dirsi più che soddisfatte di quanto dimostrato in regular season: i granata venivano da una stagione in cui la salvezza è arrivata solo ai playout, i biancorossi invece da neopromossi si sono rivelati la vera sorpresa di questa stagione. Si scende in campo domenica pomeriggio: in palio c’è l’accesso alla finale.

