Antenna Sud

Conferenza stampa di fine stagione del dg del Brindisi Pierluigi Valentini e dell’allenatore Ciro Danucci. Il direttore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa impresa: “Ho avuto il privilegio di fare la Serie C per quasi 5 anni. So le emozioni che si possono provare giocando in certi stadi. Domenica dopo la riunione tecnica del mister ho fatto vedere ai ragazzi il “Vigorito” di Benevento ecc. Per farli capire che in alcuni stadi in cui abbiamo giocato non riuscivamo a sentirci dirigenti calcistici. Gorzelewski mi ha detto che quando era in campo pensava alle immagine che ho fatto vedere alla squadra prima della partita. Cambierà la storia economica della città, dovremo essere bravi nel rappresentare degnamente la nostra città”.

