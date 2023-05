Napoli campione: Dediche e sfottò, social si tingono d’azzurro (foto)

Quando il Napoli ha vinto il suo secondo e ultimo scudetto, 33 anni fa, internet come lo intendiamo oggi ancora non esisteva e i social non erano lontanamente immaginabili. I social di allora erano le strade, le piazze, gli striscioni, anche le mura di un cimitero e dell’ormai famoso “che vi siete persi!”.

Il giorno dopo il trionfo di Udine, Facebook, Twitter e Instagram hanno un solo colore, quello azzurro del Napoli. Tra sfottò, vignette e dediche speciali (soprattutto a Maradona, Massimo Troisi e Pino Daniele), navigare è più divertente che mai. Ne abbiamo selezionati alcuni:

