Serie D, tutto pronto per l’ultima giornata di regular season

Ultimo turno di campionato in Serie D, nel girone H è ancora tutto da decidere. Le due prime classificate Brindisi e Cavese saranno entrambe di scena in Campania, terra in cui dovrebbe decidersi la lotta al primato, ma restano da completare le griglie playoff e playout. Casarano e Altamura si contenderanno il quinto posto della classifica. I rossazzurri, in vantaggio negli scontri diretti, saranno ospiti del Bitonto, mentre i murgiani giocheranno in Salento contro il Nardò. I granata di mister Nicola Ragno dovranno preoccuparsi solo di proteggere il gradino più basso del podio, con il Barletta quarto che ad un solo punto di distanza confida nel sorpasso. Derby in vista anche per i biancorossi di Farina, che al “Curlo” saranno ospiti di un Fasano che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque. Confida in un miracolo il Lavello, che a Gravina dovrà vincere e sperare che allo stesso tempo il Francavilla perda in casa con il Martina. Con questa combinazione di risultati, le due lucane chiuderebbero la propria regular season a pari punti, per poi giocarsi in campo neutro lo spareggio per non retrocedere direttamente in Eccellenza. Già consapevole di dover giocarsi la categoria ai playout il Molfetta, che ospiterà un’Afragolese speranzosa di salvarsi al fotofinish. A completamento del 34° ed ultimo turno, la sfida ininfluente in ottica classifica fra Puteolana e Matera: i granata sono già retrocessi, mentre i biancazzurri avranno la possibilità di chiudere il proprio campionato a quota 50 punti: un traguardo impensabile ad inizio stagione. Tutti in campo domenica alle ore 15.

