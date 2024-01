Napoli, appalti e corruzione: coinvolto anche ex assessore di Grottaglie

Concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. E’ quanto la Procura di Napoli contesta, a vario titolo, a undici indagati, tra esponenti politici, amministratori locali e imprenditori a cui guardia di finanza e polizia hanno notificato altrettante misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Napoli su richiesta dell’ufficio inquirente partenopeo.

Quattro le persone finite in carcere, due agli arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini sarebbero emerse turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli; ipotesi di corruzione per ottenere l’aggiudicazione di un’altra pubblica concessione e intermediazioni illecite sia per l’affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra, sia per ulteriori appalti pubblici.