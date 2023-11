MusicaLucis accende il Natale a Fasano, Ostuni e Locorotondo

MusicaLucis il festival d’inverno di musica, arte e intrattenimento della Valle d’Itria accende i suoi motori per scaldare il Natale di chi trascorrerà i giorni di festa in Puglia. Un mese di appuntamenti gratuiti che prenderà il via il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata e che continuerà fino al 6 gennaio tra Fasano, Ostuni e Locorotondo.

E per coinvolgere anche il capoluogo pugliese nella sua programmazione gli organizzatori hanno deciso, per il secondo anno consecutivo, di presentare l’intera programmazione a Bari ospiti di Honèst (via Sparano 143 B). L’appuntamento con la conferenza stampa – aperitivo è per giovedì 30 novembre a partire dalle ore 19.00. Seguirà un eccezionale djset a cura di Miss CECCA aperto a tutti (ingresso libero). La sua selezione è un viaggio senza confini musicali, spaziando tra Neosoul, RnB, Hip Hop e Disco, fino ad arrivare alle sonorità raffinate della Soulful House.

Nato nel 2021 da un’idea dell’associazione Itriae Culturae, MusicaLucis giunge alla seconda edizione con l’obiettivo di coinvolgere i pugliesi a fare festa con iniziative gratuite nei comuni della Valle d’Itria.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di Itriae Culturae, Roberto Ditano; la vicepresidente di Itriae Culturae Antonella Fasano; Laura Tota, direttrice artistica della sezione Arte di Musica Lucis; Veronica Palmisano, in arte Nikaleo, direttrice artistica della sezione Musica del festival. Con loro ci saranno anche il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessore al Turismo e alle politiche giovanili del Comune di Fasano Pierfrancesco Palmariggi.

