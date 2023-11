Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta il 2 dicembre a Bari

Si terrà nella mattinata di sabato 2 dicembre, tra le 9.30 e le 12.30, al Parco 2 Giugno, la tappa barese di “Un Campione in Famiglia” un tour itinerante all’insegna dello sport promosso da Cattolica, Business Unit di Generali Italia, in partnership con la società RG, con il patrocinio del Comune di Bari e il coinvolgimento della Rete Agenti Cattolica.

Ad aspettare giovani e famiglie baresi in Viale Luigi Einaudi ci saranno tre atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, insieme a Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia, Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia e Cattolica e Marco Lamola, Responsabile Distribution di Cattolica con alcuni agenti della Rete.

All’interno del Parco verrà allestito un vero e proprio Villaggio Cattolica dotato di un mini campo da calcio e un campo da pallavolo dove Cicco Graziani e Andrea Lucchetta coinvolgeranno i presenti in gare e partite, una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e un’area con animazione dedicata a giochi di coordinazione motoria e psicomotricità.

Il tour, che ha come claim «Lo sport come scuola di vita», è strutturato in otto tappe: dopo quelle di Verona e Bari, raggiungerà nel 2024 altre provincie in tutta Italia per favorire una socialità condivisa e promuovere uno stile di vita sano e attivo verso il territorio e le comunità locali attraverso la pratica sportiva e altre attività ludiche.

