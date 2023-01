BARI – Oltre 5mila visitatori in tre giorni: il fine settimana di Capodanno ha dato grandi soddisfazioni al comparto culturale della regione. Con le strutture ricettive piene tra il 70 e il 100 percento, complici le temperature primaverili e l’ingresso gratuito del primo gennaio come previsto dal format ‘Domenicalmuseo’, le aperture sono state premiate. Medaglia d’oro per il Castello di Bari che il primo dell’anno ha fatto registrare oltre 1000 visitatori, grazie anche alla nuova grande mostra “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta”. Inoltre, sempre il maniero barese ha superato i 500 ingressi tra le giornate di venerdì e sabato. Ottima prestazione per Castel del Monte: 549 i fruitori che hanno scelto di visitare il sito Unesco nella giornata di domenica; oltre 1000 coloro che hanno ammirato il monumento federiciano tra le giornate di venerdì e sabato. Sul podio anche il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia con 344 ingressi nel giorno di Capodanno e a seguire, con una manciata di differenza, il Parco Archeologico di Siponto che ha registrato 339 visitatori. Ottima performance per il Castello di Trani: nelle sole giornate di venerdì e sabato ha intercettato complessivamente 500 visitatori.

