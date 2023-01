GIOVINAZZO – Dal tango di Astor Piazzolla alle Variazioni argentine, passando per un concerto di auguri in vista del nuovo anno e un “nuovo giorno”: una “quattrogiorni” dedicata alla musica in ogni sua declinazione. “Oltre Lirica Music Festival” 2022 Classic & Contemporary, kermesse musicale organizzata dall’associazione “Angeli Eventi”, dopo il grande successo della V edizione del festival a Bitonto, si è spostata per queste festività a Giovinazzo. Il fil rouge di questo festival ha sposato l’intendimento dell’amministrazione: la musica in tutte le sue forme, con una aria mitteleuropea, da quella moderna e contemporanea pugliese, all’intramontabile tango di Astor Piazzolla.

