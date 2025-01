Muro Lucano, operaio 44enne muore in un cantiere

MURO LUCANO – Tragico incidente sul lavoro in località Piani in contrada San Chirico, di Muro Lucano (PZ). Un operaio di quarantaquattro anni, Felice Ferrara, è rimasto imbrigliato nella tramoggia della betoniera mentre stava cercando di lavarla dopo la colata di cemento per la realizzazione di pilastri di una abitazione in ristrutturazione. Purtroppo Ferrara, titolare dell’impresa edile, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate alla testa e al torace. Per liberarne il corpo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ferrara lascia la moglie e due figlie piccole. Sul posto sono intervenuti il 118 anche con l’elisoccorso ed i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica del grave incidente che ha sconvolto l’intero paese di Muro Lucano.

