Al Multiculturita di Capurso i Gentlemen barbers del Gladiatore

BARI – “Sono rimasto incantato da Alberobello. La Puglia possiede così tanti gioielli”. Con queste parole, Russell Crowe ha fatto tappa in Puglia insieme alla sua band The Gentlemen Barbers. Il Gladiatore ha partecipato al Multiculturita Festival sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo di Capurso. Una cornice eccezionale per un artista a 360 gradi, in una rassegna che, dal 2003, in collaborazione con il Comune, porta a Capurso tantissimi artisti del panorama nazionale e internazionale, alzando l’asticella di anno in anno.

La magia suggestiva della Basilica Del Pozzo ha ammaliato l’attore hollywoodiano, che ha inserito Capurso tra le tappe di un tour che sta portando i The Gentlemen Barbers tra i più importanti siti storici italiani, come l’Anfiteatro degli scavi di Pompei e il Tempio di Venere del Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. Russell Crowe, che da oltre 30 anni tra un ciak e l’altro porta avanti la sua attività musicale, rivisita con la sua band numerosi successi della storia della musica con nuovi arrangiamenti.

