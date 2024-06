Muletti elettrici: un investimento per il futuro della tua azienda

Il muletto elettrico rappresenta un importante alleato nella attività di logistica poiché può offrire un efficace supporto nello stoccaggio e nella movimentazione delle merci, qualunque esse siano. In altre parole, consente di svolgere nel modo più agevole possibile ogni tipo di lavoro che viene svolto con grossi carichi.

Lo sviluppo continuo e ininterrotto della tecnologia ha inciso anche in questo settore e oggi i muletti elettrici vengono utilizzati in tantissime attività poiché offrono importanti vantaggi che non possono essere sottovalutati.

Perché acquistare muletti elettrici

Acquistare un muletto frontale elettrico è sicuramente un investimento importante. Infatti, è risaputo che il costo di questi macchinari è ancora abbastanza elevato. Questo perché si tratta di strumenti altamente tecnologici e che dunque impongono un costo maggiore per la loro produzione. Tuttavia, spendere una cifra superiore per acquistare un muletto elettrico deve essere considerato come una sorta di investimento e ciò per due ragioni.

Da un lato, l’utilizzo di un muletto elettrico offre importanti benefici, i quali saranno esaminati separatamente, dall’altro, permette di risparmiare nel lungo periodo. Infatti, i costi di gestione e di manutenzione dei modelli elettrici sono decisamente bassi.

Ciò vuol dire che, se da un lato è vero che occorre spendere di più per acquistare un mezzo elettrico, è altrettanto vero che gestirlo costa meno rispetto ai modelli non elettrici.

Come scegliere un muletto elettrico?

Per individuare il muletto elettrico più confacente alle proprie esigenze è necessario considerare diversi fattori, tra cui:

Misura del carico : per scegliere il modello più adatto, è fondamentale considerare la misura prevalente dei carichi da trasportare. La lunghezza e la larghezza dei carichi sono parametri chiave per definire il giusto supporto di carico. Un carico più lungo richiede un baricentro maggiore, il che influisce sulla stabilità e sulla capacità di sollevamento del muletto;

: per scegliere il modello più adatto, è fondamentale considerare la misura prevalente dei carichi da trasportare. La lunghezza e la larghezza dei carichi sono parametri chiave per definire il giusto supporto di carico. Un carico più lungo richiede un baricentro maggiore, il che influisce sulla stabilità e sulla capacità di sollevamento del muletto; Dimensioni dei pallet : i pallet sono i supporti di carico più diffusi. La dimensione del pallet in legno più comune è 1200 x 800 mm in Europa, che consente l’inforcamento su quattro lati. Tuttavia, esistono anche dei pallet progettati per essere inforcati su solo due lati, e in altri Paesi i formati potrebbero variare, anche di molto. Per tale ragione, è fondamentale verificare i formati prima dell’acquisto, perché non tutti sono compatibili con ogni tipo di pallet;

: i pallet sono i supporti di carico più diffusi. La dimensione del pallet in legno più comune è 1200 x 800 mm in Europa, che consente l’inforcamento su quattro lati. Tuttavia, esistono anche dei pallet progettati per essere inforcati su solo due lati, e in altri Paesi i formati potrebbero variare, anche di molto. Per tale ragione, è fondamentale verificare i formati prima dell’acquisto, perché non tutti sono compatibili con ogni tipo di pallet; Il raggio di sterzata : il muletto può essere dotato di tre o quattro ruote, e la differenza tra i due modelli nel raggio di sterzata è di circa 140 mm. Esistono anche modelli compatti, che presentano un raggio di sterzata ridotto di circa 100 mm rispetto ai modelli standard. La scelta del modello con il raggio di sterzata adeguato è cruciale per ottenere la massima efficienza nell’ambiente di utilizzo. In spazi ristretti o aree con molte curve, infatti, un mezzo con un raggio di sterzata più ridotto può migliorare significativamente la manovrabilità, permettendo operazioni più fluide e sicure. Al contrario, in ambienti più ampi e meno congestionati, un raggio di sterzata maggiore non rappresenta un problema;

: il muletto può essere dotato di tre o quattro ruote, e la differenza tra i due modelli nel raggio di sterzata è di circa 140 mm. Esistono anche modelli compatti, che presentano un raggio di sterzata ridotto di circa 100 mm rispetto ai modelli standard. La scelta del modello con il raggio di sterzata adeguato è cruciale per ottenere la massima efficienza nell’ambiente di utilizzo. In spazi ristretti o aree con molte curve, infatti, un mezzo con un raggio di sterzata più ridotto può migliorare significativamente la manovrabilità, permettendo operazioni più fluide e sicure. Al contrario, in ambienti più ampi e meno congestionati, un raggio di sterzata maggiore non rappresenta un problema; La portata: ognuno di questi strumenti riporta sempre la sua capacità di carico, o portata nominale, che rappresenta il peso massimo che può sollevare a una certa altezza con il baricentro del carico posizionato a una specifica distanza. Quando il carico viene sollevato a un’altezza superiore a quella predefinita, oppure se il baricentro è più lontano, la capacità di carico si riduce. In questo caso, si parla di portata residua. Prima di procedere con un acquisto, è bene valutare entrambi i valori.

Perché usare un muletto elettrico

Come sopra anticipato, i motivi per cui scegliere di usare i muletti elettrici sono svariati. Probabilmente quello più noto, e al tempo stesso più importante, è la compatibilità ambientale. Infatti, questi strumenti, essendo alimentati da batterie, non producono emissioni pericolose per il benessere dell’ambiente e delle persone.

Altro elemento importante è che questi mezzi sono silenziosi. Ciò significa che è possibile usarli praticamente in ogni circostanza, senza dar fastidio agli altri lavoratori impegnati in altre mansioni. Infine, sono dotati di tutta una serie di elementi il cui scopo è quello di ridurre la possibilità che si verifichino incidenti sul lavoro, ad esempio il tasto di spegnimento immediato in caso di pericoli, oppure il sistema che permette di ridurre automaticamente la velocità durante le manovre e molti altri ancora.

