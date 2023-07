Un motociclista di 57 anni, Giuseppe Argese, ha perso la vita martedì sera in un incidente avvenuto nel centro abitato di Erchie, in provincia di Brindisi. Il centauro si è scontrato con un’auto condotta da una donna. La vittima era appena uscito da casa, inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Erchie per i rilievi.

