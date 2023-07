Fasano, immigrato 30enne in bici investito e ucciso a Montalbano

FASANO – Nella mattinata di mercoledì 19 luglio, un giovane extracomunitario di 30 anni, originario del Mali ma residente da tempo a Montalbano di Fasano, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la strada provinciale 10, conosciuta come “Montalbano-mare”, intorno alle 5.30 del mattino. Il suo tragitto lo portava in direzione della statale 379, verso l’azienda agricola in cui lavorava.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato investito da un mezzo pesante. Non è chiaro se il conducente si sia fermato e abbia prestato i soccorsi.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 con i propri operatori sanitari, che hanno cercato disperatamente di rianimare il giovane di 30 anni, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.

I Carabinieri della compagnia di Fasano si sono occupati dei rilievi di rito, raccogliendo tutte le prove necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

