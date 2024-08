Morto 19enne ospite del CPR di Palazzo San Gervasio: scoppia la rivolta tra gli ospiti

Lunedì 5 agosto 2024 – Un ospite del CPR di Palazzo San Gervasio, Osama 19 anni, è morto nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, per cause in corso di accertamento. Vano il tentativo dei sanitari del 118, intervenuti con un’autoambulanza e l’elisoccorso, per soccorrerlo.

Dopo la morte del giovane, nel centro è scoppiata una rivolta, con suppellettili che sarebbero state bruciate.

Davanti alla struttura nella quale sembrerebbe che già nella mattinata ci sarebbe stata tensione, ci sono pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e personale medico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author