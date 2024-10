Morte tifosi Foggia, papà del 21enne: ‘Mi hai lasciato troppo presto’

“Mi hai lasciato troppo presto figlio mio. Riposa in pace Gaetano, gli Angeli ti accoglieranno in paradiso.” Con queste parole Antonio Gentile, padre di Gaetano, 21 anni, ha ricordato il figlio su Facebook. Gaetano è una delle tre giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, mentre rientrava a casa dopo aver assistito alla partita del Foggia contro il Potenza.

Oltre a Gaetano, nell’incidente hanno perso la vita Michele Biccari, di 17 anni, e Samuele Del Grande, di soli 13 anni. La città è sconvolta dal lutto che ha colpito tre famiglie e un’intera comunità.

Arturo Placido, vice preside dell’Istituto Pacinotti di Foggia, ha voluto ricordare Michele con affetto: “Michele era un alunno esemplare. Frequentava la classe 4 C e amava il calcio, tanto da giocare nella squadra under 21 del Cus.” Il dolore tra i suoi compagni è profondo, tanto che questa mattina nell’istituto è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità foggiana, che si stringe attorno alle famiglie delle giovani vittime.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author