Morte sospetta a Ostuni: l’autopsia non chiarisce i dubbi

Nella mattinata di giovedì 7 novembre è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Giovanni Lofino, 84 anni, trovato senza vita giovedì scorso nel suo appartamento di Ostuni. Tuttavia, l’esame, condotto dal medico legale Domenico Urso, non ha dissipato le incertezze sulle cause del decesso. Sono emerse ecchimosi che potrebbero essere attribuite sia a una caduta accidentale causata da un malore, sia a percosse. Sul corpo dell’anziano non sono state trovate ferite da taglio o da arma da fuoco, ma serviranno ulteriori accertamenti per chiarire la causa della morte. Entro 60 giorni, il medico legale consegnerà agli inquirenti i risultati degli esami istologici sui campioni prelevati. L’appartamento dell’uomo resta sotto sequestro, mentre la polizia continua con i rilievi e l’ascolto di familiari e amici della vittima.

