È il Comune di Aradeo a dare notizia della morte del papà di Emma Marrone, scomparso all’improvviso all’età di 66 anni. “È con profonda tristezza” si legge nel messaggio postato dall’amministrazione comunale “che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Guido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.