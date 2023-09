Monopoli: Tomei ottimista, ‘Guardiamo il bicchiere mezzo pieno’

(Di Lorenzo Ruggieri) Monopoli a caccia del primo successo stagionale. Con l’Avellino di Michele Pazienza, i biancoverdi proveranno a ottenere i primi tre punti del campionato: “Michele è un amico ed è un bravissimo allenatore”, ha dichiarato il tecnico del Gabbiano Francesco Tomei nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Affronteremo una delle squadre più attrezzate per competere ai vertici del campionato. Dispone di giocatori importanti e ciò implica un impegno maggiore da parte nostra. Sarà un test simile a quello con il Catania ma ce la giochiamo con chiunque”.

Indisponibili: “Riccardi, De Paoli e De Risio non sono disponibili. Valuteremo le condizioni di altri calciatori, sarà il terzo impegno settimanale e fisiologicamente sarà dura per tutti, in particolare per chi ha sempre giocato”.

Risultati: “Il calcio è un gioco episodico, può accadere sempre di tutto. Ci alleniamo per la prestazione poiché alla lunga ripaga. Con il Catania, ad esempio, abbiamo giocato bene e ci è mancata soltanto la finalizzazione, che arriverà attraverso il lavoro. Bisogna essere ottimisti e guardare il bicchiere mezzo pieno. Inoltre, vorrei ringraziare i nostri tifosi per aver applaudito i ragazzi per ben dieci minuti al termine dell’incontro”.

Formazione: “Abbiamo diverse scelte e durante la rifinitura di valuteremo le condizioni dei calciatori, in particolare sotto l’aspetto fisico. Abbiamo a disposizione ragazzi pronti, che hanno giocato meno e sono curioso di poterli testare in un match importante”.

Trasferte: “Affronteremo tre trasferte dure, ma giocheremo sempre per il massimo. La squadra è in crescita e mi auguro di avere soddisfazioni, in particolare per il gruppo e per il modo in cui lavorano”.

Attacco: “A volte, la buona sorte può cambiare le dinamiche di una partita. Se avessimo segnato cinque gol con il Monterosi nessuno avrebbe recriminato, ma il portiere avversario ha compiuto due prodigi. Mi piace essere sempre lucido ed equilibrato e il gruppo sta facendo benissimo. Santaniello? Sta ritrovando la condizione giusta, è a disposizione e pronto per essere impiegato”.

