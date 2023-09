Alla vigilia del derby che vedrà il Gallipoli di scena a Barletta, il tecnico dei salentini Alessandro Carrozza ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai biancorossi: “Il Barletta è una squadra forte, che lotterà per un posto ai vertici della classifica. L’ultimo loro innesto è stato quello di Marilungo, calciatore che con questa categoria ha poco a che fare. Ha un curriculum che parla per lui, se giocherà dovremo stare molto attenti alle sue qualità. Rivedere Schelotto sarà bello, con lui ho condiviso un’esperienza bellissima in Serie A in forza all’Atalanta. Avere dei giocatori così in Serie D è un vantaggio per ogni allenatore, e di conseguenza uno svantaggio per ogni avversario. Servirà grande attenzione, ma dovremo stare attenti ad evitare errori e disattenzioni. Quando giochi contro certe squadre rischi di farti male in ogni momento, quindi sarà fondamentale tenere la concentrazione per tutti e novanta i minuti. Contro il Fasano abbiamo fatto male, subendo tre gol in sei minuti. Abbiamo però lavorato sodo in settimana, e non permetteremo che accada nulla di simile in futuro. Non saranno della partita Caputo per squalifica e Oltremarini per infortunio. Sotto l’aspetto tattico non so se cambieremo qualcosa, di sicuro cambierà qualcosa sotto l’aspetto mentale rispetto a domenica scorsa”.

