“Ci tenevamo a cominciare il con i tre punti e a non sbagliare l’approccio. Nonostante il gol subìto, abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Il Taranto si è abbassato subito ed era difficile cercare gli spazi. Siamo una squadra forte e i cambi ci danno una grande mano. Rispetto alla passata stagione il gruppo è più esperto, ma non dobbiamo smettere di correre. Sono contento per la fiducia del tecnico e spero di ripagarla sempre. Il mio nuovo ruolo? È diverso rispetto all’attaccante, ora devo tenere di più la palla e puntare l’avversario. Da martedì penseremo al Crotone, una delle favorite per la vittoria finale, ma con umiltà possiamo dire la nostra. Prima salviamomi, poi vedremo ciò che succederà”. (Foto SS Monopoli)