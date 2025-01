Monopoli, Rossiello: “Tanti hanno speso più di noi, ma proviamo a stare il più in alto possibile”

Il recupero tra Potenza e Benevento fissato per martedì 21 gennaio sta facendo vivere una settimana da capolista al Monopoli che domenica prossima sarà impegnato a Biella contro la Juventus Next Gen. Due squadre che stanno vivendo un momento magico al cospetto, con i biancoverdi reduci da cinque vittorie consecutive e quindici risultati utili di fila che si ritroveranno di fronte ai bianconeri che dal canto loro, con l’avvento di Brambilla, hanno innestato un’altra marcia con 17 punti nelle ultime 7. Nel frattempo il presidente Francesco Rossiello ha ribadito le ambizioni della sua squadra al Salotto del Calcio.

Colombo non ha avuto a disposizione nell’ultimo allenamento Danilo Bulevardi, bloccato da una sindrome influenzale mentre avrà a disposizione dall’allenamento del venerdì l’ultimo arrivato Freddi Greco che è arrivato in Puglia nel pomeriggio di giovedì. Con il suo arrivo si ferma momentaneamente il momentaneamente il mercato in entrata, con Ferrini che al momento non sarà sostituito da alcun difensore. Il Campobasso, intanto, piomba su Carlo De Risio, Il centrocampista classe ’91 del Monopoli è finito nel mirino dell’ambizioso club molisano del presidente Matt Rizzetta. La società rossoblù avrebbe intenzione di proporre uno scambio con Luca Baldassin, mezzala classe ’94.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author