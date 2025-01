Serie D/H, Casarano-Martina vietata ai tifosi ospiti

Per la partita tra Casarano e Martina, valida per la 20a Giornata del Girone H della Serie D, in programma alle 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio Capozza, il prefetto della Provincia di Lecce ha disposto il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Taranto e della città di Nardò.

