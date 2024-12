Monopoli, il regalo di Natale dell’associazione Lilly Colucci

BARI – Si rinnovano, in occasione del Santo Natale, i tradizionali appuntamenti dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” in favore dei più bisognosi e della Plastic-Puglia, con la Santa Messa di Natale che coinvolge i dipendenti del gruppo industriale. Si inizia con la distribuzione di 150 pacchi dono con generi alimentari da parte dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” con beni di prima necessità a famiglie monopolitane in difficoltà economica. La Chiesa del Sacro Cuore di Monopoli poi, ha ospitato la tradizionale Santa Messa di Natale, dedicata ai dipendenti del Gruppo Plastic-Puglia. La celebrazione, officiata da Don Gianluca Dibello, Parroco della Chiesa, è stata un momento di raccoglimento e preghiera in onore della Madonna della Madia e in memoria di Lilly Colucci

