Monopoli, Piana per la porta. Sosa piace a Picerno e Legnago

Stringere sul portiere prima della partenza per il ritiro fissata per il 18 luglio. Appare questo l’obiettivo principale del direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo, che dopo aver regalato a Colombo Yeboah e Pace cerca un estremo difensore under da mettere a disposizione del mister. Piace molto Piana dell’Udinese, che dopo aver saltato per infortunio la prima parte della stagione scorsa ha giocato due gare con la maglia del Messina da febbraio a giugno. Le alternative non mancano: da Passador del Torino, estremo difensore che ha cominciato lo scorso anno a Rimini per poi tornare con i granata a Zacchi e Palmisani, che Sassuolo e Frosinone vorrebbero far andare a giocare in prestito. A centrocampo, invece, è attesa in questi giorni la risposta di Gennaro Iaccarino, che il Monopoli vorrebbe riportare in Puglia. Il giocatore svolgerà la prima parte di ritiro con il Napoli a Dimaro, per poi essere girato in prestito nella seconda metà di luglio. Si muove qualcosa anche sul fronte uscite: il Picerno e il Legnago hanno chiesto informazioni su Franco Sosa, l’attaccante argentino, in scadenza a giugno 2025, protagonista con un gol della gara di andata dei playout contro la Virtus Francavilla.

