Monopoli, ora l’attaccante: sogno Patierno, piacciono Tommasini e Manzari

Giorni caldi sul mercato in casa Monopoli. Tutto, com’è ormai noto da tempo, ruota intorno all’attaccante, al profilo che la società individuerà per rinforzare un settore, quello avanzato, rimasto da mesi orfano dell’apporto di Federico Vazquez. Diversi i nomi caldi che stanno infiammando in queste ore la cittadina pugliese: il grande sogno si chiama Chicco Patierno, attaccante attualmente in forza all’Avellino, club con il quale però non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo per un altro anno. Il calciatore è un pallino del presidente Rossiello che con lui ha fatto grandi cose qualche anno fa in quel di Bitonto; la trattativa non è semplice, ma se dovesse esserci un divorzio con gli irpini a quel punto il Gabbiano sarebbe in prima linea.

Non solo Patierno, però. Occhi puntati anche su due possibili grandi ritorni: piace e non poco Christian Tommasini, uno degli artefici principali della salvezza conquistata dai biancoverdi nella scorsa stagione. Sei i gol realizzati dal classe 1998 nella seconda parte dell’ultimo campionato, gli stessi totalizzati fino a questo momento con la maglia del Gubbio, società proprietaria del suo cartellino che però non vorrebbe lasciarlo partire. L’alternativa a lui, sempre a proposito di ritorni di fiamma, è Giacomo Manzari, trequartista chiuso a Bari dalla folta concorrenza: il 24enne ha trascorso in campo appena 364 minuti con la maglia biancorossa, trovando un solo gol in Coppa Italia contro la Cremonese. Se addio sarà, Monopoli sarebbe una destinazione gradita dopo quanto di ottimo fatto nella stagione 2022/2023.

Sul fronte uscite, la situazione da monitorare è quella di Philip Yeboah che resta in uscita nonostante la rete messa a segno domenica contro la Cavese, primo acuto stagionale per lui: sulle sue tracce, oltre al Pontedera, ci sarebbe anche un’altra compagine pugliese come il Team Altamura.

