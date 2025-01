Cazzarò. “Taranto, ripartire dall’Eccellenza sarebbe durissimo”

Le incertezze societarie hanno scatenato un incubo in casa Taranto. La sconfitta per 5-1 contro il Team Altamura è solo l’ultima pagina di una stagione da horror. Quattro gli allenatori succedutosi sulla panchina dei rossoblu in appena sei mesi, tra cui Michele Cazzarò. Quest’ultimo è intervenuto nel corso della trasmissione “A Tutta C”, in onda su TMW Radio, per analizzare la situazione in riva allo Ionio: “Più che tristezza, è diventata esasperazione, poiché non si ha idea di cosa accadrà. C’è tanta confusione, ognuno dice la sua e ciò fa emergere maggiormente l’esasperazione. Quando sono arrivato abbiamo realizzato due vittorie importanti ed ero riuscito a ricompattare l’ambiente, anche grazie ai ragazzi. Dopo quattro giorni, però, è arrivata la penalizzazione e il tutto si è complicato ancora di più”.

Continua ad aggirarsi lo spettro dell’esclusione dal campionato per gli ionici. Lo nodo cruciale, dunque, diventa il prossimo 16 febbraio, data in cui, come ha ricordato Cazzarò, è prevista la scadenza dei pagamenti: “Sarà un passaggio decisivo. Spero che si riesca a mettere le cose in ordine per preservare il titolo e ripartire dalla Serie D. Ripartire dall’Eccellenza sarebbe durissimo”.

