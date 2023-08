Monopoli, una maratona in mare contro la violenza sulle donne

MONOPOLI – Una maratona in mare aperto per dire un forte e deciso “no” alla violenza sulle donne. Il mare mosso e le correnti di maestrale non hanno fermato il barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia. L’imprenditore è stato protagonista, a 85 anni di età, della maratona natatoria di 4 km per lanciare un messaggio in grado di sensibilizzare le coscienze su un fenomeno che solo nel 2023 è costato la vita a 70 donne, per lo più uccise da partner o ex partner.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp